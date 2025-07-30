У вівторок, 29 липня, відбулися поєдинки 1/32 фіналу "тисячника" в Монреалі. В одному з них за путівку до наступної стадії турніру боролися Марта Костюк і Маркета Вондроушова.

Це було четверте очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 1 годину 42 хвилини та закінчилося третьою перемогою української спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Як минув матч Костюк – Вондроушова?

До цього турніру Марта Костюк підходила з жахливою серією в шість поразок, що є особистим антирекордом киянки. Вона поступилася й у першому сеті сьомої гри практично без шансів з рахунком 2:6, програвши стартові п'ять геймів.

На щастя, після цього Костюк змогла перевернути гру. У другій партії вона одразу віддала свою подачу, але миттєво зробила зворотний брейк.

Після цього суперниці впевнено подавали, а вирішальним став восьмий гейм. Марта виграла його на прийомі, віддавши лише один розіграш, після чого "під нуль" забрала наступний і закрила сет.

Тож доля зустрічі вирішувалася у третій партії, яку Марта Костюк розпочала з трьох виграних геймів, зробивши при цьому два брейки. Чеська тенісистка намагалася врятувати становище, але не вдалося, у підсумку – 6:2.

Марта Костюк – Маркета Вондроушова 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

Статистика. Протягом матчу українка зробила п'ять ейсів при шести подвійних помилках, реалізувала шість з дев'яти брейк-пойнтів і виграла 7 з 13 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 74:66 на користь 23-річної киянки.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Вондроушова

Зазначимо, що у наступному колі Марта Костюк зіграє з першою ракеткою Австралії Дар'єю Касаткіною.