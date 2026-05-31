Костюк сенсаційно розгромила третю ракетку світу на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк провела матч 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті Франції. Вона намагалась вперше у кар'єрі пробитись до чвертьфіналу на турнірі.

Центральний корт Ролан Гаррос прийняв матч між 15-ю у світовому рейтингу Костюк та третьою у світовій класифікації полькою Швьонтек. Про його результат повідомляє 24 Канал.

Як склався поєдинок?

Ця гра стала четвертою в історії особистій історії протистоянь між тенісистками. У трьох попередніх Іга вигравала з рахунком 2:0 по сетах.

Поєдинок на Ролан Гаррос-2026 склався набагато успішніше для українки.

Уже у першому сеті вона зуміла нав'язати боротьбу, коли Швьонтек двічі вела з брейком. Українка зрівнювала рахунок, а згодом виграла партію – 7:5.

У наступному сеті полька намагалась одразу відірватись у рахунку, але Костюк витримала стартовий натиск, потім перемогла – 6:1.

Теніс. Жінки

Ролан Гаррос. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 15) – Іга Швьонтек (Польща, 3) – 2:0 (7:5, 6:1)

Рахунок у матчах між Швьонтек та Костюк став 3:1 на користь польки. Костюк вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Що далі для Костюк?

У лайв-рейтингу вона підіймається з 15-ї на 13-ту сходинку світового рейтингу. У чвертьфіналі Марта зіграє проти переможниці пари Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчіч (Швейцарія).

У разі перемоги Світоліної на нас очікує перший в історії український чвертьфінал на Ролан Гаррос.