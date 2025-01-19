Карма повинна їх наздогнати, – Захарова звинуватила тренерку Ковтуна у зраді України

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова прокоментувала резонансну історію зі зміною громадянства Іллі Ковтуна та Ірини Горбачової. Вона повідомила нові деталі скандалу.

Срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства. Вже з наступного року гімнаст планує виступати під прапором Хорватії, пише 24 Канал.

Читайте також Український гімнаст, який виступав за Азербайджан, назвав винного у втраті Ковтуна

Захарова: Тренерка Ковтуна – зрадниця

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яка відповідає за чоловічу спортивну гімнастику, звинуватила тренерку Ірину Горбачову у зраді України. Про це вона розповіла у коментарі для Sport-express.ua.

"Для мене це не стало несподіванкою. Можу сказати одне. Тренерка Ковтуна – зрадниця. Зміна громадянства була спланованою. Я так думаю, що вони готувалися до цього заздалегідь, ще до Олімпійських ігор. Вони прекрасно розуміли, що до Олімпіади цього робити не можна, і цілеспрямовано все планували. Ми це знали й розуміли. Ковтуна виростила Україна, вклала в нього чималі гроші. Останні три роки перед Олімпіадою вони сиділи в Хорватії, і наша держава витратила на них 15 млн гривень", – розповіла Захарова.

Ковтуна та його тренерку очікують санкції

Вона зазначила, що перед новим роком з Іриною Горбачовою розмовляли у Федерації, НОК України та Міністерстві молоді та спорту. Ковтуна навіть включили у склад збірної на 2025 рік. Президент НОК Вадим Гутцайт повідомив, що домовився з Горбачовою. Однак у підсумку все виявилося марним.

За словами Захарової, наразі Федерація планує вжити санкції до гімнаста та його тренерки.

"Українська федерація зараз про це думає, і ми вживатимемо заходів. Україна у важкі часи витратила багато грошей на гімнаста та його тренерку, які зараз перейшли під прапор іншої держави. На жодного гімнаста збірної не було витрачено стільки грошей, скільки на Ковтуна. Міжнародна громадськість не дуже добре сприймає такі дії спортсменів. Я не думаю, що в майбутньому на Ковтуна і його тренерку чекає велика ейфорія. Як Бог розпорядиться, так воно і буде. Думаю, карма повинна їх наздогнати", – зазначила Захарова.

Конфлікт між тренеркою Ковтуна та федерацією

Нагадаємо, що Ірина Горбачова звинувачувала керівництво федерації у корупції. Зокрема у тренерки був конфлікт зі Стеллою Захаровою.

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський повідомив, що Ірина Горбачова планувала стати віцепрезидентом організації, замінивши на цій посаді Стеллу Захарову.



Нагадаємо, що Ілля Ковтун на Олімпійських іграх-2024 здобув срібну нагороду для України. За таке досягнення держава виплатила спортсмену 100 тисяч доларів (4,09 мільйона гривень). Особиста тренерка гімнаста теж отримала винагороду. Проте після виступу у Парижі Ковтун навіть не приїхав в Україну.