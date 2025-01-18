Вимагали зняти Ковтуна з ЧЄ: тренер збірної України розповів про конфлікт у федерації

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський прокоментував рішення Іллі Ковтуна змінити громадянство. Фахівець назвав головні мотиви вчинку титулованого спортсмена.

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства. Незабаром талановитий спортсмен виступатиме під хорватським прапором, пише 24 Канал.

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Горбачова сподівалася замінити Захарову на посаді віцепрезидента

Для головного тренера збірної України Геннадія Сартинського рішення Ковтуна та Горбачової не стало несподіванкою. В інтерв'ю Tribuna.com він назвав головні причини такого вчинку.

За словами фахівця, у керівництві федерації перебувають некомпетентні люди. Ірина Горбачова планувала стати віцепрезидентом організації, замінивши на цій посаді Стеллу Захарову.

"Горбачова казала: "Не хочу з нею працювати, бо це людина, яка не працює на державу". Вона на чемпіонаті Європи викликала її й казала: "Зніми свого учня, щоб у Сартинського не було результату". Це що? Це нормально?

А Ірина Володимирівна відмовилась, і ми тоді зайняли перше місце. Ви розумієте? От як ця людина може керувати гімнастикою нашої держави? Не розумію", – розповів Сартинський.

Міністр спорту та президент НОК зробили усе можливе, щоб залишити Ковтуна та Горбачову. Однак тренерка поставила одну вимогу.

Вели перемовини, але, судячи з усього, вона не погодилась. Бо вона ставила одну умову – прибрати Захарову. Але її не прибрали,

– зазначив Сартинський.

Нагадаємо, що Ілля Ковтун та Ірина Горбачова з початку повномасштабного вторгнення Росії проживають та тренуються у хорватському Осієку. Місцева федерація оплатила операцію гімнаста перед Олімпійськими іграми. Після виступу у Парижі-2024 Ковтун вирушив до Хорватії та більше не приїздив до України.

До слова. Український гімнаст Петро Пахнюк поклав провину за втрату Іллі Ковтуна на Геннадія Сартинського. Він вважає, що зміна громадянства пов'язана з діями тренера.

Зазначимо, що через зміну громадянства Ковтун весь 2025 рік перебуватиме у "карантині" та пропустить чемпіонати світу та Європи. Спортсмен отримає дозвіл виступати під прапором Хорватії лише наступного року. Щоб не втрачати форму, він змагатиметься у німецьких та французьких лігах, де відсутня прив'язка до громадянства.