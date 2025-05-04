Українські легіонери запалюють в Екстраклясі: голи Хланя та Желізка принесли перемогу Лехії
- Українські футболісти Хлань та Желізко забили голи, що принесли перемогу Лехії над Краковією з рахунком 2:0 у 31-му турі Екстракляси.
- Лехія посідає 14 місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту на 5 балів.
Гданська Лехія веде боротьбу за продовження прописки в елітному дивізіоні Польщі. У 31-му турі найукраїнізованіша команда Екстракляси здобула виїзну перемогу.
Краковія – Лехія 0:2
Голи: Хлань, 49, Желізко, 87, (з пенальті)
У стартовому складі Лехії вийшли троє з п'яти українських легіонерів Лехії: Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юнник. Завдяки результативним діям українців "біло-зелені" здобули виїзну перемогу, пише 24 Канал.
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Переможні голи українців
На початку другого тайму гравці Лехії провели стрімку атаку. Після прострілу з флангу першим на м'ячі був Хлань, який у підкаті переправив його у ворота. Для Максима цей гол став четвертим у чемпіонаті.
Відео голу Хланя
За три хвилини до кінця зустрічі гості подвоїли перевагу. Центральний півзахисник Іван Желізко реалізував пенальті. Це перший гол ексгравця української "молодіжки" в сезоні.
Завдяки голам українців Лехія здобула перемогу з рахунком 2:0.
Відеоогляд матчу Краковія – Лехія
У турнірній таблиці Лехія посідає 14 місце. Від зони вильоту команда з Гданська знаходиться на відстані 5 балів.
Статистика українців у Лехії
- Богдан Сарнавський (воротар) – 15 матчів (–25 м'ячів)
- Іван Желізко (півзахисник) – 23 матчі (1 гол)
- Антон Царенко (півзахисник) – 27 матчів (2 голи + 2 асисти)
- Максим Хлань (вінгер) – 27 матчів (4 голи + 3 асисти)
- Богдан В'юнник (форвард) – 30 матчів (6 голів + 3 асисти)