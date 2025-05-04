Українські легіонери запалюють в Екстраклясі: голи Хланя та Желізка принесли перемогу Лехії

Гданська Лехія веде боротьбу за продовження прописки в елітному дивізіоні Польщі. У 31-му турі найукраїнізованіша команда Екстракляси здобула виїзну перемогу.

Краковія – Лехія 0:2

Голи: Хлань, 49, Желізко, 87, (з пенальті)

У стартовому складі Лехії вийшли троє з п'яти українських легіонерів Лехії: Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юнник. Завдяки результативним діям українців "біло-зелені" здобули виїзну перемогу, пише 24 Канал.

Читайте також Трубін відбив надважливий пенальті, врятувавши перемогу для Бенфіки: відео сейву

Переможні голи українців

На початку другого тайму гравці Лехії провели стрімку атаку. Після прострілу з флангу першим на м'ячі був Хлань, який у підкаті переправив його у ворота. Для Максима цей гол став четвертим у чемпіонаті.

Відео голу Хланя

За три хвилини до кінця зустрічі гості подвоїли перевагу. Центральний півзахисник Іван Желізко реалізував пенальті. Це перший гол ексгравця української "молодіжки" в сезоні.

Завдяки голам українців Лехія здобула перемогу з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Краковія – Лехія

У турнірній таблиці Лехія посідає 14 місце. Від зони вильоту команда з Гданська знаходиться на відстані 5 балів.

Статистика українців у Лехії