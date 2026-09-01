"Знищить його": Красюк зробив заяву про останній бій Усика

Український промоутер Олександр Красюк висловився щодо потенційних суперників для Олександра Усика. Він вкотре повторив, що боксеру краще завершити спортивну кар'єру.

У коментарі iFL TV гендиректор K2 Promotions Ukraine заявив, що на цей момент Усик може перемогти майже будь-якого суперника. Зокрема, він сказав, що Мозес Ітаума, який напередодні сенсаційно програв Філіпу Хрговичу, занадто молодий для зустрічі з 39-річним українцем.

Красюк зробив заяву про майбутнє Усика

"Усик занадто досвідчений, і він багато разів проходив 12 раундів у своєму житті. Тож він може перемогти Філіпа Хрговича, він може перемогти Агіта Кабаєла", – сказав колишній промоутер Усика.

Красюк зауважив, що Олександр "все ще у грі", але поставив під сумнів, чи потрібно йому продовжувати кар'єру. Він зіронізував, що Усику краще зайнятися риболовлею, тобто піти на боксерську пенсію.

Промоутер не зміг відповісти, що збирається робити Усика, але висловив думку, що, можливо, той знову проведе бій проти Дерека Чісори та знищить британця.

Що відомо про наступний бій Усика

У травні 2026 року Усик провів бій проти Ріко Верховена та переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. Тим самим він захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Та вже у червні боксер звільнив чемпіонські титули та оголосив, що планує провести один поєдинок до завершення кар'єри.

Найімовірнішим суперником для Усика називають ексчемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера. За даними ЗМІ, їхній бій може відбутися у березні 2027 року у США.