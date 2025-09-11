Ексзірка "біло-синіх" Артем Кравець останні два роки працював радником президента Динамо Ігоря Суркіса. Після невдач у єврокубках колишній форвард несподівано звільнився з посади.

Раптове звільнення Артема Кравця з Динамо породило чимало чуток. Ексфутболіст "біло-синіх" і збірної України вирішив поставити усі крапки над "і", пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кравця.

Чому Кравець звільнився з Динамо?

Артем Кравець зізнався, що пішов працювати радником президента Динамо не заради грошей, а "хотів допомогти рідному клубу, який знає з 14 років". Колишній форвард пройшов 10-місячну програму футбольних менеджерів від ЕСА (європейської асоціації клубів). У клубі він займався питанням розвитку дитячо-юнацького футболу.

Кравець навів приклад, як Динамо втрачало перспективних гравців ще на юнацькому рівні. Все через проблеми з комунікацією з батьками футболістів.

"Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб", – зазначив Кравець.

На думку Артема, в Україні багато талановитих дітей, але з ними не вміють працювати. Тому в дитячо-юнацькому футболі варто змінювати систему, беручи за основу європейський підхід.

"Яскравий приклад: Ребров в Динамо. Привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії Динамо. Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко... Це стратегічне мислення і виховання талантів! Подивитися що буде далі... Талантів достатньо, людей, які можуть допомогти розвиватися – 0,00000001% i до цього всього, їх ще і хейтять!", – зазначив Кравець.

Підсумовуючи Кравець уточнив, що його не звільняли з клубу, а це була його ініціатива.

І останнє, мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю ху***,

– написав Кравець.

Зазначимо, що Артем Кравець завершив ігрову кар'єру на початку 2023 року. Влітку того ж року став радником президента Динамо. На цій посаді він пропрацював два роки.

