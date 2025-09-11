Процвітає корупція: Кравець пояснив раптове звільнення з посади радника Суркіса
- Артем Кравець звільнився з посади радника президента Динамо Ігоря Суркіса, зазначивши, що не хоче працювати в умовах процвітання корупції.
- Кравець вказав на проблеми з комунікацією в клубі, через які Динамо втрачало перспективних гравців ще на юнацькому рівні.
Ексзірка "біло-синіх" Артем Кравець останні два роки працював радником президента Динамо Ігоря Суркіса. Після невдач у єврокубках колишній форвард несподівано звільнився з посади.
Раптове звільнення Артема Кравця з Динамо породило чимало чуток. Ексфутболіст "біло-синіх" і збірної України вирішив поставити усі крапки над "і", пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кравця.
Читайте також Пропонував себе Динамо: названа причина, чому Бущан перейшов у Полісся
Чому Кравець звільнився з Динамо?
Артем Кравець зізнався, що пішов працювати радником президента Динамо не заради грошей, а "хотів допомогти рідному клубу, який знає з 14 років". Колишній форвард пройшов 10-місячну програму футбольних менеджерів від ЕСА (європейської асоціації клубів). У клубі він займався питанням розвитку дитячо-юнацького футболу.
Кравець навів приклад, як Динамо втрачало перспективних гравців ще на юнацькому рівні. Все через проблеми з комунікацією з батьками футболістів.
"Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб", – зазначив Кравець.
На думку Артема, в Україні багато талановитих дітей, але з ними не вміють працювати. Тому в дитячо-юнацькому футболі варто змінювати систему, беручи за основу європейський підхід.
"Яскравий приклад: Ребров в Динамо. Привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії Динамо. Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко... Це стратегічне мислення і виховання талантів! Подивитися що буде далі... Талантів достатньо, людей, які можуть допомогти розвиватися – 0,00000001% i до цього всього, їх ще і хейтять!", – зазначив Кравець.
Підсумовуючи Кравець уточнив, що його не звільняли з клубу, а це була його ініціатива.
І останнє, мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю ху***,
– написав Кравець.
Зазначимо, що Артем Кравець завершив ігрову кар'єру на початку 2023 року. Влітку того ж року став радником президента Динамо. На цій посаді він пропрацював два роки.
Повний текст допису Кравця / фото з інстаграму
Які зміни відбулися в Динамо після фіаско в єврокубках?
Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи вболівальники вимагали від керівництва Динамо звільнити головного тренера Олександра Шовковського. Одночасно лунала критика на весь менеджерський апарат "біло-синіх".
Президент Динамо вирішив залишити Шовковського на посаді, посиливши його штаб фахівцями. Так помічниками головного тренера стали поляк Мацей Кендзьорек та ексдинамівець Артем Яшкін.
Паралельно клуб залишили Артем Кравець та Євген Хачеріді, який працював у скаутському відділі.