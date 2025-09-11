Процветает коррупция: Кравец объяснил внезапное увольнение с должности советника Суркиса
- Артем Кравец уволился с должности советника президента Динамо Игоря Суркиса, отметив, что не хочет работать в условиях процветания коррупции.
- Кравец указал на проблемы с коммуникацией в клубе, из-за которых Динамо теряло перспективных игроков еще на юношеском уровне.
Экс-звезда "бело-синих" Артем Кравец последние два года работал советником президента Динамо Игоря Суркиса. После неудач в еврокубках бывший форвард неожиданно уволился с должности.
Внезапное увольнение Артема Кравца из Динамо породило немало слухов. Экс-футболист "бело-синих" и сборной Украины решил поставить все точки над "і", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кравца.
Читайте также Предлагал себя Динамо: названа причина, почему Бущан перешел в Полесье
Почему Кравец уволился из Динамо?
Артем Кравец признался, что пошел работать советником президента Динамо не ради денег, а "хотел помочь родному клубу, который знает с 14 лет". Бывший форвард прошел 10-месячную программу футбольных менеджеров от ЕСА (европейской ассоциации клубов). В клубе он занимался вопросом развития детско-юношеского футбола.
Кравец привел пример, как Динамо теряло перспективных игроков еще на юношеском уровне. Все из-за проблем с коммуникацией с родителями футболистов.
"Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что... С ним и его отцом даже нормально поговорить не были в состоянии. При том всем, что они хотели быть в Динамо, но хотели понимать куда движется клуб", – отметил Кравец.
По мнению Артема, в Украине много талантливых детей, но с ними не умеют работать. Поэтому в детско-юношеском футболе стоит менять систему, беря за основу европейский подход.
"Яркий пример: Ребров в Динамо. Привел тренера U-21, U-19 и главного тренера академии Динамо. Без лишних слов: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Забарный, Волошин, Ванат, Бражко Это стратегическое мышление и воспитание талантов! Посмотреть что будет дальше... Талантов достаточно, людей, которые могут помочь развиваться – 0,00000001% i к этому всему, их еще и хейтят!", – отметил Кравец.
Подытоживая Кравец уточнил, что его не увольняли из клуба, а это была его инициатива.
И последнее, меня не уволили, я просто не хочу работать ради галочки, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту ху***,
– написал Кравец.
Отметим, что Артем Кравец завершил игровую карьеру в начале 2023 года. Летом того же года стал советником президента Динамо. На этой должности он проработал два года.
Полный текст сообщения Кравца / фото из инстаграма
Какие изменения произошли в Динамо после фиаско в еврокубках?
- После вылета из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы болельщики требовали от руководства Динамо уволить главного тренера Александра Шовковского. Одновременно звучала критика на весь менеджерский аппарат "бело-синих".
- Президент Динамо решил оставить Шовковского на должности, усилив его штаб специалистами. Так помощниками главного тренера стали поляк Мацей Кендзерек и экс-динамовец Артем Яшкин.
- Параллельно клуб покинули Артем Кравец и Евгений Хачериди, который работал в скаутском отделе.