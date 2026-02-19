"Усі спортсмени мають право виступати на Олімпіаді": у Кремлі відреагували на бойкот українців

Речник Кремля Песков розкритикував рішення українських посадовців пропустити офіційні події Паралімпіади 2026. Він згадав про необхідність аполітичності у спорті.

Речник Путіна Дмитро Пєсков звинуватив українське спортивне керівництво у політизації спорту через бойкот церемонії відкриття та офіційних заходів Паралімпіади. На його думку, усі мають право брати участь зі своїми прапорами. Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також: Уряд Італії вимагає скасувати допуск Росії та Білорусі до зимових Паралімпійських ігор

Що ще вигадав Пєсков щодо бойкоту?

Він заявив, що керівництво Росії не погоджується із рішенням українських посадовців бойкотувати Ігри й наголосив, що спорт не повинен ставати жертвою політики.

Наша позиція добре відома. Ми вважаємо, що, загалом, спорт ніколи не повинен ставати жертвою політики. Спорт має бути вільний від політики. Тут ми, звичайно, бачимо де-факто слова українських представників, представників київського режиму, в яких йдеться про зовсім протилежне. Ми категорично з цим не згодні,

– повідомив російський пропагандист.

Він також підкреслив право держав виступати на міжнародних змаганнях, зокрема Олімпіаді, та навіть зі своїми прапорами, незважаючи на воєнні злочини країн та інші зовнішні протиправні дії.

Ми вважаємо, що всі спортсмени, і олімпійці, і паралімпійці мають бути у праві вільно виступати на міжнародних змаганнях, тим більше, на Олімпіаді та Паралімпіаді під прапорами своїх країн. Це саме спортивні змагання, а не політичні перегони,

– наголосив речник Кремля.

Нагадаємо, що міністр України з питань молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що українські чиновники ігноруватимуть церемонію відкриття та офіційні події Паралімпіади 2026 через допуск російських і білоруських спортсменів із власною символікою.

Чи відмовляться українські спортсмени брати участь у Паралімпіаді 2026?

Очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що попри допущення представників країни-агресора до Паралімпійських ігор українські спортсмени братимуть участь у змаганнях, щоб прославити Україну на міжнародній арені.

Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!

– повідомив Сушкевич.

Склад української делегації поки не оголошений. Натомість Росію представлять шість спортсменів, а Білорусь – чотири. Зимові Паралімпійські ігри 2026 пройдуть з 6 до 15 березня у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Що відомо про паралімпійську збірну України?