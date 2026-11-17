Олександр Долгополов про Кримський міст / Колаж 24 Каналу
Світ спорту не залишився осторонь головної теми останньої доби – падіння незаконного Кримського мосту внаслідок успішної атаки Сил оборони. На подію відреагував колишній власник титулу першої ракетки України Олександр Долгополов.
У своєму акаунті в мережі X екстенісист взяв на кпини окупантів, які переконували весь світ у неможливості руйнування споруди. А також нагадав ворогам, що будь-який злочин матиме наслідки.
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Що Долгополов написав про Кримський міст
Олександр опублікував фото, на якому видно, як після атаки українських засобів ураження арка автомобільної частини незаконного мосту обвалилась у воду Керченської протоки.
Пам’ятаєте, як вони кричали, що зруйнувати Кримський міст неможливо? Два влучні удари – і все. Святкування атак на київські мости погано закінчилося
Що відомо про Олександра Долгополова
Долгополов за професійну кар'єру виграв три турніри ATP в одиночному розряді. У січні 2012 року досяг своєї найвищої позиції в рейтингу – 13-ої. Був чвертьфіналістом Australian Open. Двічі обігрував легендарного іспанця Рафаеля Надаля.
З початком повномасштабного вторгнення Олександр приєднався до Збройних сил, став оператором безпілотників.
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