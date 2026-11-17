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В своем аккаунте в сети X теннисист высмеял оккупантов, которые убеждали весь мир в невозможности разрушения сооружения. А также напомнил врагам, что любое преступление повлечет за собой последствия.

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Что Долгополов написал о Крымском мосте

Александр опубликовал фото, на котором видно, как после атаки украинских средств поражения арка автомобильной части незаконного моста обрушилась в воды Керченского пролива.

Помните, как они кричали, что разрушить Крымский мост невозможно? Два точных удара – и все. Празднование атак на киевские мосты плохо закончилось– добавил подпись бывший теннисист.

Что известно об Александре Долгополове

Долгополов за свою профессиональную карьеру выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. В январе 2012 года достиг своей наивысшей позиции в рейтинге – 13-й. Был четвертьфиналистом Australian Open. Дважды обыгрывал легендарного испанца Рафаэля Надаля.

С началом полномасштабного вторжения Александр вступил в Вооруженные силы, стал оператором беспилотников.