Александр Долгополов о Крымском мосте / Коллаж 24 Канала
Мир спорта не остался в стороне от главной темы последних суток – обрушения незаконного Крымского моста в результате успешной атаки Сил обороны. На это событие отреагировал бывший обладатель титула первой ракетки Украины Александр Долгополов.
В своем аккаунте в сети X теннисист высмеял оккупантов, которые убеждали весь мир в невозможности разрушения сооружения. А также напомнил врагам, что любое преступление повлечет за собой последствия.
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Что Долгополов написал о Крымском мосте
Александр опубликовал фото, на котором видно, как после атаки украинских средств поражения арка автомобильной части незаконного моста обрушилась в воды Керченского пролива.
Помните, как они кричали, что разрушить Крымский мост невозможно? Два точных удара – и все. Празднование атак на киевские мосты плохо закончилось
Что известно об Александре Долгополове
Долгополов за свою профессиональную карьеру выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. В январе 2012 года достиг своей наивысшей позиции в рейтинге – 13-й. Был четвертьфиналистом Australian Open. Дважды обыгрывал легендарного испанца Рафаэля Надаля.
С началом полномасштабного вторжения Александр вступил в Вооруженные силы, стал оператором беспилотников.
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