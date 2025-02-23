У п'ятницю, 21 лютого, Аль-Наср зустрівся з Аль-Іттіфаком. Команда Кріштіану Роналду зазнала поразки з рахунком 2:3.

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Португалець наїхав на російського арбітра

Наприкінці матчу гравець Аль-Насру Джон Дуран грубо вдарив одного з суперників ліктем, отримавши пряму червону картку. Цей епізод спровокував бурхливі емоції у Кріштіану Роналду.

Спочатку португальський футболіст висловлював свої претензії словесно, а в кінці матчу сильно вдарив м'ячем на трибуни.

Цікаво, що матч обслуговував російський арбітр Кіріл Лєвніков.

Довідка. Кріштіану Роналду у сезоні-2024/2025 зіграв 28 матчів за Аль-Наср, у яких забив 24 голи та віддав 4 результативних передачі.

Відзначимо, що станом на зараз Аль-Наср посідає 4 позицію в місцевому чемпіонаті.