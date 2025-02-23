В пятницу, 21 февраля, Аль-Наср встретился с Аль-Иттифаком. Команда Криштиану Роналду потерпела поражение со счетом 2:3.
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Португалец наехал на российского арбитра
В конце матча игрок Аль-Насру Джон Дуран грубо ударил одного из соперников локтем, получив прямую красную карточку. Этот эпизод спровоцировал бурные эмоции у Криштиану Роналду.
Сначала португальский футболист высказывал свои претензии словесно, а в конце матча сильно ударил мячом на трибуны.
Интересно, что матч обслуживал российский арбитр Кирилл Левников.
Справка. Криштиану Роналду в сезоне-2024/2025 сыграл 28 матчей за Аль-Наср, в которых забил 24 гола и отдал 4 результативных передачи.
Отметим, что по состоянию на сейчас Аль-Наср занимает 4 позицию в местном чемпионате.