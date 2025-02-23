Роналду зірвався на російського арбітра у програшному матчі Аль-Насру
- Кріштіану Роналду конфліктував з російським арбітром через рішення у матчі, де Аль-Наср програв Аль-Іттіфаку 2:3.
- Наприкінці гри Джон Дуран з Аль-Насру отримав червону картку, що викликало бурхливі емоції у Роналду, який виразив свої претензії і вдарив м'ячем на трибуни.
- Роналду у сезоні-2024/2025 провів 28 матчів за Аль-Наср, забивши 24 голи та віддавши 4 результативні передачі; команда наразі займає 4 місце в чемпіонаті.
Португальський футболіст Кріштіану Роналду наїхав на російського арбітра. Це сталося через його рішення у матчі.
У п'ятницю, 21 лютого, Аль-Наср зустрівся з Аль-Іттіфаком. Команда Кріштіану Роналду зазнала поразки з рахунком 2:3.
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Португалець наїхав на російського арбітра
Наприкінці матчу гравець Аль-Насру Джон Дуран грубо вдарив одного з суперників ліктем, отримавши пряму червону картку. Цей епізод спровокував бурхливі емоції у Кріштіану Роналду.
Спочатку португальський футболіст висловлював свої претензії словесно, а в кінці матчу сильно вдарив м'ячем на трибуни.
Цікаво, що матч обслуговував російський арбітр Кіріл Лєвніков.
Довідка. Кріштіану Роналду у сезоні-2024/2025 зіграв 28 матчів за Аль-Наср, у яких забив 24 голи та віддав 4 результативних передачі.
Відзначимо, що станом на зараз Аль-Наср посідає 4 позицію в місцевому чемпіонаті.