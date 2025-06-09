Легендарний Роналду відверто зізнався, що його змусить завершити кар'єру
- Кріштіану Роналду розповів, через яку причину може завершити професійну кар'єру футболіста.
У фіналі Ліги націй Роналду не дограв матч, його замінили на 88-й хвилині.
Легендарний Кріштіану Роналду вже понад 20 років у футболі. "Ель Бічо" найближчим часом не збирається покидати улюблену гру мільйонів, але ніхто не може здолати час.
40-річний нападник висловився стосовно завершення кар'єри. Зокрема, форвард Аль-Насра назвав причину, чому може покинути футбол, інформує 24 канал із посиланням на Ojogo.
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За якої умови Роналду завершить кар'єру
Кріштіану Роналду раніше розповідав, що планує завершити кар'єру приблизно через два роки. Вік португальця за фізичними показниками становить 28 років.
40-річний форвард заявив, що повісить бутси на цвях за однієї причини. Нападник завершить кар'єру раніше лише, якщо отримає серйозну травму.
Ви знаєте, скільки мені вже років, очевидно, що я ближче до кінця, ніж був на початку, але я повинен насолоджуватися кожною миттю. Якщо я не отримаю серйозної травми, я буду продовжувати,
– сказав Роналду.
Зазначимо, що у фіналі Ліги націй Роналду не зміг дограти матч. Роберто Мартінес замінив Кріштіану на 88-й хвилині протистоянні з Іспанією.
Цікаво. Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 900 та більше голів. Португалець крокує до позначки у 1000 забитих м'ячів – 938.
Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду визначився з клубом, у якому гратиме в наступному сезоні.