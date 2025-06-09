40-летний нападающий высказался относительно завершения карьеры. В частности, форвард Аль-Насра назвал причину, почему может покинуть футбол, информирует 24 канал со ссылкой на Ojogo.

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При каком условии Роналду завершит карьеру

Криштиану Роналду ранее рассказывал, что планирует завершить карьеру примерно через два года. Возраст португальца по физическим показателям составляет 28 лет.

40-летний форвард заявил, что повесит бутсы на гвоздь по одной причине. Нападающий завершит карьеру раньше лишь, если получит серьезную травму.

Вы знаете, сколько мне уже лет, очевидно, что я ближе к концу, чем был в начале, но я должен наслаждаться каждым мгновением. Если я не получу серьезной травмы, я буду продолжать,

– сказал Роналду.

Отметим, что в финале Лиги наций Роналду не смог доиграть матч. Роберто Мартинес заменил Криштиану на 88-й минуте противостоянии с Испанией.

Интересно. Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 900 и более голов. Португалец шагает к отметке в 1000 забитых мячей – 938.

Ранее сообщали, что Криштиану Роналду определился с клубом, в котором будет играть в следующем сезоне.