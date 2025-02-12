Роналду топ-1, а Мессі лише 3-й: оприлюднено список найкращих пенальтистів в історії футболу

Кріштіану Роналду унікальний гравець та найкращий бомбардир в історії футболу. Легендарному португальцю за його кар'єру підкорилось чимало світових рекордів.

40-річний нападник Аль-Насра певну частину голів забив з пенальті. Адже у всіх клубах Кріштіану був головним виконавцем ударів з 11-метрової позначки.

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Найкращі виконавці пенальті

Футбольний портал Score 90 опублікував список футболістів, які найбільше реалізували пенальті в історію футболу. Кріштіану Роналду займає почесне перше місце – 172 голи, повідомляє 24 канал.

Друге місце у рейтингу посів легендарний захисник Барселони Рональд Куман. Нідерландець за свою кар'єру забив 111 голів з пенальті. Завершує першу трійку Ліонель Мессі – 109 реалізованих 11-метрових ударів.

Також у топ-5 потрапили знамениті представники італійської Серії А, а саме Роберто Баджо – 100 забитих голів з пенальті та Франческо Тотті – 86.

Рейтинг найкращих пенальтистів в історії футболу / Фото Score 90

Зазначимо, що Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі можуть покращити свої показники. Оскільки вони єдині зі списку, хто продовжує грати у футбол.

Легендарний португалець успішно виступає у саудівському Аль-Насрі. Тоді як аргентинець запалює на північноамериканському континенті в МЛС.