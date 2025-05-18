Син Роналду оформив дебютний дубль за збірну Португалії

У Хорватії відбувається товариський турнір імені Влатка Марковича. У неділю, 18 травня, в межах змагань між собою зустрічались збірна Хорватії U-15 та однолітки з Португалії.

Гра завершилась з рахунком 2:3 на користь юних португальців. Героєм зустрічі став Кріштіану Роналду молодший, повідомляє 24 канал.

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Перші голи Роналду-молодшого за Португалію

Кріштіану Роналду-молодший відзначився дублем у ворота однолітків з Хорватії. Перший гол син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" забив на старті матчу.

Роналду-молодший відкрив лік голам збірної Португалії U-15 на 13-й хвилині зустрічі. Кріштіану відсвяткував дебютний забитий м'яч у стилі батька.

На 43-й хвилині матчу Кріштіану Роналду-молодший забив другий гол за юнацьку збірну Португалії U-15. Син легендарного форварда чудово пробив головою у бік воріт.

Відеоогляд матчу Хорватія U-15 – Португалія U-15:

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду-молодший виступає у складі дитячої команди Аль-Насра. Раніше син легендарного португальця займався в академії Посуело, Ювентуса та Реала.

Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-15 у матчі проти Японії U-15. Матч завершився перемогою португальців з рахунком 4:1.