Роналду може перейти в несподіваний клуб, де грав ексдинамівець

Кріштіану Роналду досі не визначився, де він продовжить кар'єру. Чим ближче трансферне вікно, тим більше з'являється чуток щодо нового клубу легендарного португальця.

Сам Кріштіану прагне підтримувати форму перед чемпіонатом світу, який відбудеться у 2026 році. Роналду також має наміри зіграти на клубному Мундіалі 2025, але задля цього потрібно покинути Аль-Наср, який не братиме учать у турнірі.

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Куди може піти Роналду

Легендарний португалець може опинитись у доволі екзотичному та новому для себе чемпіонаті.

Марокканський Відад планує запросити Роналду для створення іміджу перед КЧС-2025, де виступатиме клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетне іспанське видання Marca.

У Кріштіану Роналду склалась складна ситуація в Аль-Насрі. Португалець не потрапляв у заявку декілька матчів поспіль та призупинив перемовини з клубом щодо нового контракту, адже чинна угода спливає влітку 2025 року.

Цікаво, що свого часу за Відад грав колишній захисник Динамо Київ Бадр ель Каддурі. Марокканський футболіст виступав за місцевий клуб з 2000 по 2002 роки.

До слова. Кріштіану Роналду у поточному сезоні зіграв у 40 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. На рахунку португальця 34 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду може стати співвласником клубу з Іспанії, проти якого свого часу грав легендарний португалець.