Після 20 років суперництва: Роналду та Мессі можуть зіграти в одній команді

Вже влітку цього року є шанс, що фанати футболу зможуть побачити Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі в одній команді. Історична подія може відбутись на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Угода Кріштіану з Аль-Насром спливає влітку 2025 року. По закінченню сезону легендарний португалець може набути статусу вільного агента, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Мрія може стати реальністю

Кріштіану Роналду може підписати тимчасову угоду з Інтером Маямі, щоб зіграти на Клубному чемпіонаті світу-2025. Потім португалець може розірвати контракт та повернутись в Аль-Наср.

За наявною інформацією, "чаплі" не проти підписати контракт з португальцем. Проте до конкретних переговорів справа не дійшла. Роналду може стати третім гравцем клубу Бекхема, окрім Мессі та Бускетса, з високою зарплатою.

До слова. Клубний чемпіонат світу відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Проведення турніру заплановано з 15 червня по 15 липня 2025 року.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 33 матчах за Аль-Наср в усіх турнірах. Легендарний форвард має у своєму активі 28 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду може зіграти за інший клуб на КЧС 2025 року. Португальський нападник може повернутись у Реал задля участі на турнірі у США.