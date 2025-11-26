Кріштіану Роналду одружується після 10 років стосунків: де та коли відбудеться весілля

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес зіграють весілля у наступному році. Одна з найвідоміших пар у світі вже обрала місце для святкової події.

У серпні цього року Кріштіану Роналду освідчився своїй нареченій Джорджині Родрігес, запропонувавши їй руку і серце. Зіркова пара вже готується до весілля, яке відбудеться на рідному острові суперзірки футболу – Мадейрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Jornal da Madeira.

Де та коли зіграє весілля Роналду?

За інформацією португальських ЗМІ, урочиста церемонія пройде у кафедральному соборі Фуншала – рідному місті Роналду. Святкування продовжиться в одному з місцевих елітних готелів.

Весілля Роналду та Джорджини Родрігес відбудеться після закінчення чемпіонату світу 2026 року, який триватиме з 11 червня до 19 липня. Зазначимо, цей Мундіаль стане останнім в кар'єрі 40-річного португальця.

Скільки Роналду не наважувався на весілля?