Кріштіану Роналду одружується після 10 років стосунків: де та коли відбудеться весілля
- Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружаться після чемпіонату світу 2026 року на Мадейрі.
- Пара почала зустрічатися у 2016 році та має двох спільних дітей, а також трьох дітей від попередніх стосунків і сурогатної матері.
Легенда світового футболу Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес зіграють весілля у наступному році. Одна з найвідоміших пар у світі вже обрала місце для святкової події.
У серпні цього року Кріштіану Роналду освідчився своїй нареченій Джорджині Родрігес, запропонувавши їй руку і серце. Зіркова пара вже готується до весілля, яке відбудеться на рідному острові суперзірки футболу – Мадейрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Jornal da Madeira.
Читайте також Роналду засвітив коштовний аксесуар за 50 мільйонів: як виглядає прикраса
Де та коли зіграє весілля Роналду?
За інформацією португальських ЗМІ, урочиста церемонія пройде у кафедральному соборі Фуншала – рідному місті Роналду. Святкування продовжиться в одному з місцевих елітних готелів.
Весілля Роналду та Джорджини Родрігес відбудеться після закінчення чемпіонату світу 2026 року, який триватиме з 11 червня до 19 липня. Зазначимо, цей Мундіаль стане останнім в кар'єрі 40-річного португальця.
Скільки Роналду не наважувався на весілля?
- Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес почали зустрічатися у 2016 році. Згідно з офіційною версією, форвард познайомився з аргентинською моделлю у магазині Gucci в Мадриді, де вона працювала.
- Зіркова пара вперше з'явилася на публіці у жовтні 2017 року під час церемонії нагородження FIFA Football Awards, де Роналду здобув нагороду найкращого футболіста.
- У пари є двоє спільних дітей: 6-річна Алана Мартіна та однорічна Белла Есмеральда. Крім того, у Роналду є старший син Кріштіану-молодший, який вже виступає за юнацьку збірну Португалії. А також близнюки Єва та Матео, які народилися у червні 2017 року від сурогатної матері.
- Після майже десяти років спільного життя Роналду зробив пропозицію Джорджині, про що вона повідомила у своєму інстаграмі. Футболіст подарував нареченій розкішну каблучку.