Криштиану Роналду женится после 10 лет отношений: где и когда состоится свадьба

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес сыграют свадьбу в следующем году. Одна из самых известных пар в мире уже выбрала место для праздничного события.

В августе этого года Криштиану Роналду сделал предложение своей невесте Джорджине Родригес, предложив ей руку и сердце. Звездная пара уже готовится к свадьбе, которая состоится на родном острове суперзвезды футбола – Мадейре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Jornal da Madeira.

Где и когда сыграет свадьбу Роналду?

По информации португальских СМИ, торжественная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала – родном городе Роналду. Празднование продолжится в одном из местных элитных отелей.

Свадьба Роналду и Джорджины Родригес состоится после окончания чемпионата мира 2026 года, который продлится с 11 июня по 19 июля. Отметим, этот Мундиаль станет последним в карьере 40-летнего португальца.

Сколько Роналду не решался на свадьбу?