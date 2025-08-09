Кріштіану Роналду разом з Аль-Насром готується до наступного сезону. Легенда футболу нещодавно поділився кадрами з тренування, які розірвали соціальні мережі.

Кріштіану Роналду у своєму інстаграмі опублікував нові фото з тренування. Світлини легендарного футболіста набрали понад 5 мільйонів вподобайок, повідомляє 24 канал.

Як виглядає Роналду?

"Ель-Бічо" вкотре довів, що вік це лише всього цифри. 40-річний форвард Аль-Насра опублікував вражаючі фото, продемонструвавши шалену фізичну форму, якій можуть позаздрити молоді футболісти.

Кріштіану Роналду на фото з тренування постав перед камерою з оголеним торсом, показавши прес, м'язи. Здається, що фантастичний португалець має наміри грати у футбол ще довгі, довгі роки.

Неймовірна форма Роналду / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Аль-Наср розпочне сезон матчем проти Аль Іттіхада у 1/2 фіналу Суперкубка Саудівської Аравії. Гра відбудеться 19 серпня, а свисток про початок протистояння пролунає о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Кріштіану Роналду висловився про "Золотий м'яч" 2025 року, зокрема про список номінантів. Португалець звинуватив організаторів у брехні.