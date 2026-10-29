Роналду офіційно кращий за Мессі: визначили власника "Золотого м'яча всіх часів"

Система вибору "найкращого з найкращих" зазнала нищівної критики в інтернеті. France Football звинуватили у спробі просто нажитися на фанатах головних зірок гри мільйонів.

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Кріштіану обійшов Мессі

Будь-хто охочий міг проголосувати на сайті за одного з десяти легендарних власників Ballon d'Or, які хоча б двічі здобували це визнання. До того ж вболівальники обирали навіть не гравця, а конкретний рік, коли він виграв приз.

Звичайно ж, через медійну популярність підсумкова десятка голосування повністю складається з Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Найбільше людей підтримали перший Ballon d'Or, здобутий Кріштіану у 2008 році, коли Манчестер Юнайтед з португальцем виграв Лігу чемпіонів.

Голосування заради грошей

Сенс проводити вибір "найкращого Золотого м'яча" зрозуміли далеко не всі фани футболу. Адже кожен з тих, хто опинився у списку легенд, безумовно, був топгравцем світу у свою епоху. І визначати серед них одного фаворита – важка і невдячна справа.

А ще більше обурення викликав той факт, що за кожен голос потрібно було платити. Участь в опитуванні коштувала 1 євро, а кількість разів, скільки дозволялося підтримати свого кумира, не обмежувалась. Тому Кріштіану ще й звинуватили у накрутці.