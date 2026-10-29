Роналду официально лучше Месси: назван обладатель "Золотого мяча всех времен"

Система выбора "лучшего из лучших" подверглась резкой критике в интернете. Журнал France Football обвинили в попытке просто нажиться на фанатах главных звезд игры миллионов.

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Криштиану обогнал Месси

Любой желающий мог проголосовать на сайте за одного из десяти легендарных обладателей "Золотого мяча", которые хотя бы дважды получали это признание. При этом болельщики выбирали даже не игрока, а конкретный год, когда он выиграл приз.

Конечно же, благодаря медийной популярности итоговая десятка голосования полностью состоит из Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Больше всего голосов набрал первый "Золотой мяч", завоеванный Криштиану в 2008 году, когда "Манчестер Юнайтед" с португальцем в составе одержал победу в Лиге чемпионов.

Голосование ради денег

Смысл проведения выборов "лучшего Золотого мяча" поняли далеко не все футбольные фанаты. Ведь каждый из тех, кто оказался в списке легенд, безусловно, был топ-игроком мира в свою эпоху. И выбирать среди них одного фаворита – дело сложное и неблагодарное.

А еще большее возмущение вызвал тот факт, что за каждый голос нужно было платить. Участие в опросе стоило 1 евро, а количество раз, сколько разрешалось поддержать своего кумира, не ограничивалось. Поэтому Криштиану еще и обвинили в накрутке.