Роналду може стати співвласником клубу з Іспанії: що відомо

Нікому не секрет, що Кріштіану Роналду зовсім скоро може завершити кар'єру. Проте легендарний португалець не планує повністю прощатись з футболом.

Нападник Аль-Насра у майбутньому може стати спортивним функціонером. "Ель Бічо" близький до того, аби придбати іспанський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Неочікуваний варіант

За наявною інформацією, Кріштіану Роналду має хороші стосунки з Мохамедом Аль-Херейджі, який є головою SMC Group. Саудівська інвестиційна компанія нещодавно придбала іспанську Альмерію.

Португалець розглядає можливість придбати частину акцій SMC Group, ставши у результаті співласником клубу.

До слова. Альмерія наразі виступає у Сегунді. "Червоно-біло-сині" посідають 2 місце у другому за силою іспанському чемпіонаті.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду довгий час провів в Іспанії. Легендарний португалець грав за Реал з 2009 по 2018 рік.

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду може придбати клуб з іспанської Ла Ліги.