Роналду дізнався рішення про свою долю у збірній Португалії

Кріштіану Роналду зі скандалом залишив розташування збірної Португалії під час збору наприкінці вересня та на початку жовтня. Очікувалося, що зірковий футболіст через конфлікт із тренерським штабом може цьогоріч більше не зіграти за європейських "селесао".

Проте, за інформацією Goal, Кріштіану все ж буде у заявці команди на два матчі Ліги націй, що залишилися на груповому етапі. Термін його дискваліфікації минув, а наставник Жорже Жезуш хоче бачити Роналду у збірній.

Роналду повертається у збірну

Саудівський Аль-Наср нібито отримав від федерації футболу Португалії усю необхідну документацію про виклик Роналду до національної команди на матчі з Данією та Вельсом.

За правилами УЄФА та ФІФА, це фактично означає, що Кріштіану точно поїде до збірної. Адже клуб не має права його не відпустити, а сам гравець не може відмовитися від виступів за свою країну без штрафних санкцій.

Роналду вже був покараний за те, що поїхав геть зі збірної до завершення міжнародної перерви. Він був відсторонений на 30 днів, а також заплатив 255 євро за свою витівку.

Чого досяг Роналду після демаршу зі збірної

Конфлікт із Жорже Жезушем не завадив Кріштіану продовжувати бити рекорди та вражати своїми новими досягненнями.

За результатами голосування вболівальників, саме Роналду був оголошений володарем "Золотого м'яча всіх часів".

А ще раніше було відзначено фінансові успіхи португальця: він став першим футболістом в історії, який заробив упродовж профі-кар'єри понад 2 мільярди доларів.