Роналду узнал о решении, касающемся его будущего в сборной Португалии

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Однако, по информации Goal, Криштиану все же будет включен в заявку команды на два оставшихся матча Лиги наций на групповом этапе. Срок его дисквалификации истек, а главный тренер Жорже Жезуш хочет видеть Роналду в сборной.

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Роналду возвращается в сборную

Саудовский "Аль-Наср" якобы получил от федерации футбола Португалии всю необходимую документацию о вызове Роналду в национальную команду на матчи с Данией и Уэльсом.

Согласно правилам УЕФА и ФИФА, это фактически означает, что Криштиану точно поедет в сборную. Ведь клуб не имеет права его не отпустить, а сам игрок не может отказаться от выступлений за свою страну без штрафных санкций.

Роналду уже был наказан за то, что уехал из сборной до окончания международного перерыва. Он был отстранен на 30 дней, а также заплатил 255 евро за свою выходку.

Чего добился Роналду после демарша из сборной

Конфликт с Жорже Жезушем не помешал Криштиану продолжать бить рекорды и поражать своими новыми достижениями.

По результатам голосования болельщиков именно Роналду был признан " обладателем "Золотого мяча всех времен" ".

А еще ранее были отмечены финансовые успехи португальца: он стал первым футболистом в истории, который заработал за время своей профессиональной карьеры более 2 миллиардов долларов.