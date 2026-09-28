Педикюр Роналду: чому легендарний футболіст фарбує нігті на ногах лаком

Кріштіану Роналду завжди був не лише спортивною іконою, але й взірцем у стилі та догляді за собою. Під час перерви на матчі збірних вболівальники помітили одну деталь, яка стосувалась зовнішності португальця.

Роналду показав процес відновлення, під час якого він знімає втому з ніг за допомогою спеціального компресійного одягу. У мережі почали обговорювати, що нігті на пальцях ніг футболіста пофарбовано у чорний колір, пише 24 Канал.

Роналду робить педикюр

Фани були здивовані, що Кріштіану Роналду має педикюр. Дехто зауважив, що це виглядає не по-чоловічому, хоча інші стали на захист кумира і відзначили, що піклуватися про нігті може кожна людина, незалежно від статі.



Сторіс Кріштіану Роналду

Насправді ж, як пояснили професійні спортсмени, Роналду дбає не про зовнішність, а про власне здоров'я.

Річ у тім, що ноги футболіста пітніють у бутсах, а це створює ідеальне середовище для розвитку бактерій та грибків. Завдяки лаку на нігтях Кріштіану захищає їх від хвороб.

Кріштіану – далеко не перший, хто вдається до такого способу для гігієни. Наприклад, боксер Майк Тайсон так само фарбував нігті, щоб вони не були уражені грибковими інфекціями. Часто використовують цей лайфхак бійці змішаних єдиноборств, зокрема й на найвищому рівні у UFC.

Коли Роналду завершить кар'єру

Роналду продовжує виступи за національну команду, хоча після чемпіонату світу 2026 року від нього очікували заяви про завершення міжнародної кар'єри.

Сам футболіст заявив, що відчуває здатність допомагати збірній не лише на полі, а й у роздягальні. При цьому він запевнив, що піде на пенсію, коли в команді більше не відчуватимуть потреби у ньому.

Велика мета для КріРо – забити 1000 голів за кар'єру. Наразі він перебуває на позначці 979 м'ячів. Сам Роналду мріє про те, що ювілейний гол станеться саме у футболці збірної Португалії.