Роналду продемонстрировал процесс восстановления, в ходе которого он снимает усталость с ног с помощью специальной компрессионной одежды. В сети начали обсуждать, что ногти на пальцах ног футболиста окрашены в черный цвет, пишет 24 Канал.

Роналду делает педикюр

Фанаты были удивлены, что Криштиану Роналду делает педикюр. Некоторые заметили, что это выглядит не по-мужски, хотя другие встали на защиту кумира и отметили, что ухаживать за ногтями может каждый человек, независимо от пола.



Сторис Криштиану Роналду

На самом деле, как объяснили профессиональные спортсмены, Роналду заботится не о внешнем виде, а о собственном здоровье.

Дело в том, что ноги футболиста потеют в бутсах, а это создает идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Благодаря лаку на ногтях Криштиану защищает их от болезней.

Криштиану – далеко не первый, кто прибегает к такому способу для поддержания гигиены. Например, боксер Майк Тайсон также проводил окрашивание ногтей, чтобы они не были поражены грибковыми инфекциями. Часто используют этот лайфхак бойцы смешанных единоборств, в том числе и на самом высоком уровне в UFC.

Когда Роналду завершит карьеру

Роналду продолжает выступать за национальную сборную, хотя после чемпионата мира 2026 года от него ожидали заявления о завершении международной карьеры.

Сам футболист заявил, что чувствует в себе способность помогать сборной – не всегда на поле, но и в раздевалке. При этом он заверил, что уйдет на пенсию, когда в команде больше не будут чувствовать в нем необходимости.

Большая цель для КриРо – забить 1000 голов за карьеру. Сейчас он находится на отметке 979 мячей. Сам Роналду мечтает о том, что юбилейный гол будет забит именно в футболке сборной Португалии.