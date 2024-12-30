39-річний нападник саудівського клубу може змінити команду. Один з найкращих гравців в історії футболу роздумує над продовженням кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Чи покине Кріштіану Аль-Наср?

З'явилась інформація, що Аль-Наср запропонував Кріштіану Роналду пролонгувати чинну угоду. Португалець ще не дав згоду щодо продовження контракту, але перемовини тримають.

Повідомляють, що легендарний форвард почувається щасливим у Саудівській Аравії та у клубі. 39-річний нападник має наміри виграти національний чемпіонат з командою.

Однак, якщо цього не станеться Кріштіану розглядає можливість покинути саудитів. Роналду не планує завершувати кар'єру та бажає прийняти новий виклик.

До слова. На церемонії Globe Soccer Award, яка відбулась 27 грудня, Кріштіану Роналду отримав трофей, як найкращий бомбардир в історії футболу. Фантастичного португальця також визнали втретє поспіль найкращим гравцем Близького Сходу.

У поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 19 матчах за Аль-Наср у всіх турнірах. Португальський голедор оформив 16 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.