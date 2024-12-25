Кріштіану Роналду проводить святкові канікули у Фінляндії. Легендарний португалець також привітав фанатів з Різдвом, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм нападника.

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Роналду на відпочинку

Кріштіану Роналду поділився відео, де він стрибнув у крижану воду під час відпочинку у Фінляндії. Мінусова температура не стала на заваді легендарному португальському нападнику.

Роналду лаконічно підписав допис: "Просто трішки холодно". Відео за участю Кріштіану зібрало понад 100 мільйонів переглядів та 10 мільйонів вподобань.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 19 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. Португальський нападник забив 16 голів та віддав три результативні передачі.