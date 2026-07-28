Після провалу на ЧС-2026 Роналду спробує себе у незвичній ролі: відомо, чим займеться легенда

Португальський форвард Кріштіану Роналду розпочинає роботу у кіноіндустрії. 41-річний футболіст стане виконавчим продюсером та актором нового драматичного серіалу під назвою "Day 1s".

Проєкт створюється студією UR Marv Studios, якою Роналду керує спільно з відомим продюсером Меттью Воном. В основу сюжету лягла оригінальна ідея футбольного агента Даррена Дейна, повідомляє видання The Sun.

Про що серіал, який Роналду створює та в якому знімається

Серіал розповість вигадану історію про футбольного агента на ім'я Стенлі Далтон. Головну роль у картині виконає зірка серіалів "Мільярди", "Батьківщина" та "Брати зі зброї" Деміен Льюїс.

Окрім Роналду, який особисто з'явиться в кадрі, до акторського складу залучили екснападника Арсеналу та збірної Франції Тьєррі Анрі, а також британського репера Дейва.

Зйомки телепроєкту вже стартували в Лондоні. За жанром це буде драма з комедійними елементами. Експерти вже порівнюють майбутню новинку з бразильським серіалом "Плей-оф" від каналу Globo, де головну роль зіграв Кауан Реймонд.

Інсайдери прогнозують серйозну боротьбу між світовими стрімінговими платформами за права на трансляцію. Зазначається, що після ЧС-2026 інтерес до британського футболу, особливо у США, стрімко зріс, а також завдяки успіху таких серіалів, як "Тед Лассо". Зірковий склад "Day 1s" одразу забезпечив серіалу статус одного з найпрестижніших та найочікуваніших майбутніх релізів.

Нещодавно Роналду взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року, де разом зі збірною Португалії дійшов до 1/8 фіналу. На цій стадії португальці мінімально поступилися майбутнім чемпіонам світу, збірній Іспанії, з рахунком 0:1, пропустивши вирішальний м'яч у компенсований час. Для 41-річного капітана цей Мундіаль став шостим у кар'єрі та, за його словами, останнім. У п'яти матчах турніру Роналду забив три голи.