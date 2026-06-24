Однією з найпалкіших захисниць Роналду в інтернеті є його сестра Елма Авейру. Ще навіть не дочекавшись завершення матчу, вона почала перепалку з хейтерами у своєму інстаграмі.

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Як відреагувала на дубль брата сестра Кріштіану Роналду?

Вже після першого голу Кріштіану Роналду у ворота Узбекистану Елма Авейру оприлюднила фото зі своїм знаменитим братом та іронічним підписом "Він старий, він нікому не потрібен, він тільки заважає. Де всі ці папуги?"

Таким чином вона висміяла найбільш популярні коментарі хейтерів, які після провальної нічиєї Португалії з Демократичною Республікою Конго стверджували, що 41-річний КріРо вже не приносить користі збірній. Особливо багато критики лунало щодо нібито егоїзму Роналду, який не дає іншим футболістам європейських "селесао" проявляти індивідуальні якості, а тільки вимагає пасувати на нього.

Елма Авейру згодом додала відео післяматчевого інтерв'ю Кріштіану. За словами сестри футболіста, йому вдалося "змусити розумників замовкнути, заткнути папуг на полі".

Чого досяг Роналду дублем у ворота Узбекистану?

Кріштіану став першим в історії футболістом, який відзначався голами на шести різних чемпіонатах світу.

Загалом у португальця вже 10 результативних ударів на Мундіалях, він відстає від рекорду Ліонеля Мессі на 8 голів – проте цього було достатньо, щоб стати найкращим бомбардиром в історії Португалії на чемпіонатах світу, випередивши легендарного Еусебіо.