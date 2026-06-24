Одной из самых ярых защитниц Роналду в интернете является его сестра Элма Авейру. Еще не дождавшись окончания матча, она вступила в перепалку с хейтерами в своем Instagram.

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Как отреагировала на дубль брата сестра Криштиану Роналду?

Уже после первого гола Криштиану Роналду в ворота Узбекистана Элма Авейру опубликовала фото со своим знаменитым братом и ироничной подписью "Он старый, он никому не нужен, он только мешает. Где все эти попугаи?"

Таким образом она высмеяла самые популярные комментарии хейтеров, которые после провальной ничьей Португалии с Демократической Республикой Конго утверждали, что 41-летний КриРо уже не приносит пользы сборной. Особенно много критики звучало в адрес якобы эгоизма Роналду, который не дает другим футболистам европейской "селесао" проявлять индивидуальные качества, а только требует, чтобы ему пасовали.

Элма Авейру впоследствии добавила видео послематчевого интервью Криштиану. По словам сестры футболиста, ему удалось "заставить умников замолчать, заткнуть попугаев на поле".

Чего добился Роналду дублем в ворота Узбекистана?

Криштиану стал первым в истории футболистом, забивавшим голы на шести разных чемпионатах мира.

Всего у португальца уже 10 результативных ударов на чемпионатах мира, он отстает от рекорда Лионеля Месси на 8 голов — однако этого было достаточно, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Португалии на чемпионатах мира, опередив легендарного Эусебио.