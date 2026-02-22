Вічно молодий: Роналду встановив божевільний рекорд, наблизившись до 1000 голів за кар'єру

Кріштіану Роналду два тижні тому виповнився 41 рік – але, схоже, він хакнув час і в якийсь момент просто перестав старіти. У матчі саудівської Про-ліги португалець досяг унікальної позначки, яка не підкорювалася раніше нікому.

Аль-Наср Роналду грав з Аль-Хазмом, і Кріштіану відзначився дублем. Саме перший гол вчергове записав його в історію світового спорту, пише Marca.

Який рекорд встановив Роналду?

За словами відомого футбольного журналіста Фабріціо Романо, гол Кріштіану у ворота Аль-Хазма став для нього 500-им після того, як гравцеві виповнилося 30 років.

Для розуміння масштабів цього досягнення, потрібно мати на увазі, що менш ніж 30 футболістів в історії гри змогли записати до активу пів тисячі м'ячів за всю свою кар'єру, незалежно від віку.

Скільки Кріштіану залишається до 1000 голів?