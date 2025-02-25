Роналду повертається в Іспанію: португалець стане власником титулованого іспанського клубу
- Кріштіану Роналду планує придбати популярний іспанський клуб.
- Португалець обійматиме високу посаду у керівництві клубу.
Велична кар'єра Кріштіану Роналду близиться до завершення. Раніше легендарний португалець заявляв, що не хоче бути тренером після того, як повісить бутси на цвях.
Проте зірковий форвард вирішив пов'язати своє майбутнє з футболом надалі. Кріштіану планує придбати відомий іспанський клуб, який переживає кризу, повідомляє 24 канал із посиланням на TCR.
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Роналду обійматиме високу посаду
Кріштіану Роналду вже зараз активно займається бізнесом та інвестиціями. Португалець має власний бренд, а також займається готельною справою. Тепер він має наміри придбати іспанську Валенсію.
"Кажани" наразі перебувають у затяжній кризі. Раніше команда змагалась за найвищі місця у Ла Лізі, а тепер кожного сезону має боротись за виживання, аби зберегти прописку в іспанській еліті.
Також у Валенсії є певні фінансові проблеми. Вболівальники "кажанів" мріють про нового власника, який витягне команду з дна. На потіху фанам клуб планують придбати саудити.
До слова. Валенсія претендує вилетіти у другий іспанський дивізіон Сегунду. У поточному сезоні "кажани" займають 18 місце після 25 зіграних турів.
Головним інвестором стане наслідний принц Мухаммед ібн Салман. Кріштіану Роналду теж планує вкласти власні кошти у проєкт Валенсії та взяти на себе роль управління клубом.