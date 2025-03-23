Легендарний Роналду отримав нагороду перед матчем збірної Португалії

Кріштіану Роналду беззаперечного легенда світового футболу. 40-річний португальский форвард продовжує демонструвати високий рівень гри та встановлювати різноманітні рекорди.

У неділю, 23 березня, відбувся матч між Португалією та Данією у Лізі націй. Перед грою Кріштіану Роналду отримав чергову нагороду, повідомляє 24 канал із посиланням на 433.

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Яку нагороду отримав Роналду

Кріштіану Роналду отримав нагороду Книги рекордів Гіннеса за здобутки у збірній Португалії. Зірковий форвард здобув найбільшу кількість міжнародних перемог у складі національної команди.

Кріштіану Роналду за свою довгу кар'єру разом зі збірною Португалії виграв у 132 матчах. Всього легендарний нападник зіграв у 212 матчах за національну команду та оформив 133 забитих м'ячі та 20 результативних передач.

Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса / Фото 433

Зі збірною Португалії Кріштіану Роналду виграв два трофеї. У 2016 році форвард тріумфував на Євро у Франції, а у сезоні 2018/2019 переміг у Лізі націй.