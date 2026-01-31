Роналду відзначився голом та наблизився до 1000: скільки ще потрібно забити португальцю

У п'ятницю, 30 січня, відбувся 18-й тур чемпіонату Саудівської Аравії. В одному із матчів Аль-Наср на виїзді зустрівся з Аль-Холудом.

Матч завершився перемогою гостей з розгромним рахунком – 3:0. Кріштіану Роналду став автором одного із голів Аль-Насра – цей забитий м'яч став 961 у кар'єрі легендарного "Ель Бічо", повідомляє 24 канал.

Як Роналду забив гол Аль-Холуду?

На початку другого тайму 40-річний нападник відкрив рахунок у матчі. Він отримав передачу від іншого португальця Жоау Фелікса та відправ м'яч у порожні ворота.

Роналду забив гол: дивіться відео

Вже за декілька хвилин Мохамед Сімакан подвоїв перевагу Аль-Насра. А Кінглсі Коман наприкінці другого тайму реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок матчу.

Таким чином Аль-Наср здобув три очки та наблизився до лідера чемпіонату Аль-Хіляля на три залікові бали – 43 проти 46.

Нагадаємо, що раніше авторитетний інсайдер Бен Джейкобс розповів, коли Кріштіану покине футбол. За даною інформацією, легендарний португалець завершить кар'єру у 2027 році після закінчення контракту з Аль-Насром.\

Якою була кар'єра Роналду?