Роналду відзначився голом та наблизився до 1000: скільки ще потрібно забити португальцю
- Кріштіану Роналду забив гол у матчі між Аль-Насром та Аль-Холудом, який завершився з рахунком 3:0.
- Аль-Наср наблизився до лідера чемпіонату Аль-Хіляля на три очки, маючи 43 залікові пункти.
У п'ятницю, 30 січня, відбувся 18-й тур чемпіонату Саудівської Аравії. В одному із матчів Аль-Наср на виїзді зустрівся з Аль-Холудом.
Матч завершився перемогою гостей з розгромним рахунком – 3:0. Кріштіану Роналду став автором одного із голів Аль-Насра – цей забитий м'яч став 961 у кар'єрі легендарного "Ель Бічо", повідомляє 24 канал.
Як Роналду забив гол Аль-Холуду?
На початку другого тайму 40-річний нападник відкрив рахунок у матчі. Він отримав передачу від іншого португальця Жоау Фелікса та відправ м'яч у порожні ворота.
Роналду забив гол: дивіться відео
Вже за декілька хвилин Мохамед Сімакан подвоїв перевагу Аль-Насра. А Кінглсі Коман наприкінці другого тайму реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок матчу.
Таким чином Аль-Наср здобув три очки та наблизився до лідера чемпіонату Аль-Хіляля на три залікові бали – 43 проти 46.
Нагадаємо, що раніше авторитетний інсайдер Бен Джейкобс розповів, коли Кріштіану покине футбол. За даною інформацією, легендарний португалець завершить кар'єру у 2027 році після закінчення контракту з Аль-Насром.\
Якою була кар'єра Роналду?
Португальский футболіст за свою кар'єру, окрім Аль-Насра, встиг пограти у Спортінгу, Манчестер Юнайтед, Реалі, а також Ювентусі.
На клубному рівні та зі збірною Португалії Кріштіану виграв 38 трофеїв, зокрема 5 кубків Ліги чемпіонів та тріумф на Євро-2016.
Також він є п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" та має чотири "Золотих бутси".