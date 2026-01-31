Роналду отметился голом и приблизился к 1000: сколько еще нужно забить португальцу
- Криштиану Роналду забил гол в матче между Аль-Насром и Аль-Холудом, который завершился со счетом 3:0.
- Аль-Наср приблизился к лидеру чемпионата Аль-Хилялю на три очка, имея 43 зачетных пункта.
В пятницу, 30 января, состоялся 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. В одном из матчей Аль-Наср на выезде встретился с Аль-Холудом.
Матч завершился победой гостей с разгромным счетом – 3:0. Криштиану Роналду стал автором одного из голов Аль-Насра – этот забитый мяч стал 961 в карьере легендарного "Эль Бичо", сообщает 24 канал.
Как Роналду забил гол Аль-Холуду?
В начале второго тайма 40-летний нападающий открыл счет в матче. Он получил передачу от другого португальца Жоау Феликса и отправил мяч в пустые ворота.
Роналду забил гол: смотрите видео
Уже через несколько минут Мохамед Симакан удвоил преимущество Аль-Насра. А Кинглси Коман в конце второго тайма реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.
Таким образом Аль-Наср добыл три очка и приблизился к лидеру чемпионата Аль-Хилялю на три зачетных балла – 43 против 46.
Напомним, что ранее авторитетный инсайдер Бен Джейкобс рассказал, когда Криштиану покинет футбол. По данной информации, легендарный португалец завершит карьеру в 2027 году после окончания контракта с Аль-Насром
Какой была карьера Роналду?
Португальский футболист за свою карьеру, кроме Аль-Насра, успел поиграть в Спортинге, Манчестер Юнайтед, Реале, а также Ювентусе.
На клубном уровне и со сборной Португалии Криштиану выиграл 38 трофеев, в частности 5 кубков Лиги чемпионов и триумф на Евро-2016.
Также он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и имеет четыре "Золотых бутсы".