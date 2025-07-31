Аль-Наср продовжує підготовку до наступного сезону. Нещодавно "Лицарі Неджда" зіграли товариський матч на зборах в Австрії.

Суперником Роналду та компанії стала французька Тулуза. Контрольний матч в Австрії завершився перемогою саудівського клубу з рахунком 2:1, повідомляє 24 канал.

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Роналду запалює на тренувальних зборах

Товариський матч між Аль-Насром та Тулузою відбувся в Гредідзі на невеликій "Унтерсберг Арені". За грою між саудівським та французькими клубами спостерігали близько чотирьох тисяч фанатів.

Номінальні гості вийшли уперед на 25-й хвилині зусиллями Гбхо. Проте за вісім хвилин Кріштіану Роналду встановив паритет у грі, опинившись у потрібному місці та у потрібний час.

У другому таймі Аль-Наср вийшов уперед у матчі проти Тулузи. Переможним голом відзначився Марран. У підсумку саудівський клуб переміг з рахунком 2:1.

Відео голу Кріштіану Роналду:

Нагадаємо, що перший офіційний матч у новому сезоні Аль-Наср зіграє 19 серпня. Роналду та компанія зустрінуться з Аль-Іттіхадом у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії.

Раніше повідомляли про те, скільки Кріштіану Роналду зароблятиме після підписання нового контракту з Аль-Насром. Легендарний португалець отримуватиме космічні гроші.