Винуватець рішення Роналду піти зі збірної прокоментував конфлікт з футболістом

Португальський наставник Жорже Жезуш для вболівальників назавжди матиме тавро тренера, який довів Кріштіану Роналду до завершення кар'єри. Саме конфлікт з керманичем збірної став крапкою в спільній історії найкращого гравця країни і національної команди.

Сам Жезуш при цьому не надто турбується про те, що думатимуть фани. В інтерв'ю A Bola він спокійно зізнався у впевненості щодо всіх своїх рішень та вчинків.

Жезуш не шкодує про конфлікт з Роналду

Спеціаліст заявив, що не намагався телефонувати чи особисто поговорити із зірковим гравцем після того, як той поїхав з команди достроково на початку жовтня.

Жезуш спокійно сприймає усі випади на свою адресу і філософськи зазначає, що в будь-якому разі став би тим тренером, чиє ім'я пов'язали б із завершенням шляху Кріштіану Роналду у збірній: адже він має контракт до 2030 року, а Кріштіану навряд чи планував виступати за європейських "селесао" так довго. Більш того, коуч впевнений, що ця Ліга націй так чи інакше мала стати для КріРо останнім турніром на міжнародному рівні.

Жезуш також наголосив, що в нього немає неприємного осаду від конфліктної ситуації з одним з найкращих футболістів в історії спорту. Тренер переконує, що усі його рішення були продиктовані лише інтересами команди, а на перше місце він ставив саме колектив.

Цікаво, що раніше наставник португальців дещо інакше описував робочі відносини із Роналду. В іншому інтерв'ю він говорив, що просив Кріштіану продовжити виступи за збірну і сипав компліментами на його адресу.