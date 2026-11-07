Виновник решения Роналду уйти из сборной прокомментировал конфликт с футболистом

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Сам Жезуш при этом не особо беспокоится о том, что подумают фанаты. В интервью A Bola он спокойно признался, что уверен во всех своих решениях и поступках.

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Жезуш не сожалеет о конфликте с Роналду

Специалист заявил, что не пытался позвонить или лично поговорить со звездным игроком после того, как тот досрочно покинул команду в начале октября.

Жезуш спокойно воспринимает все нападки в свой адрес и философски отмечает, что в любом случае стал бы тем тренером, чье имя связали бы с завершением карьеры Криштиану Роналду в сборной: ведь у него контракт до 2030 года, а Криштиану вряд ли планировал выступать за европейскую "селесао" так долго. Более того, тренер уверен, что эта Лига наций так или иначе могла стать для КриРо последним турниром на международном уровне.

Жезуш также наголосил, что у него нет неприятного осадка от конфликтной ситуации с одним из лучших футболистов в истории спорта. Тренер уверяет, что все его решения были продиктованы исключительно интересами команды, а на первое место он ставил именно коллектив.

Интересно, что ранее наставник португальцев несколько иначе описывал рабочие отношения с Роналду. В другом интервью он говорил, что просил Криштиану продолжить выступления за сборную, и сыпал комплиментами в его адрес.