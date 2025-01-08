Португалець зізнався, хто з них був найважчим опонентом. Він виділив гравця, з яким перетинався в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Give Me Sport.

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Кого відзначив КріРо

За словами Кріштіану, це був Ешлі Коул. Лівий захисник запам'ятався 5-разовому володарю "Золотого м'яча" своєю наполегливістю та агресією.

За роки своєї кар'єри я провів кілька чудових протистоянь з Ешлі Коулом, він не давав мені перевести дух. Він був таким наполегливим гравцем, коли був на піку своєї кар'єри, швидким, жорстким у підкаті. Ти знав, що проти нього ніколи не буде легка гра,

– сказав Роналду.

Як Роналду та Коул "рубилися" між собою: дивіться відео

Довідка. Статистика протистоянь двох футболістів налічує 14 матчів. У цих зустрічах Кріштіану здобув вісім перемог, зазнав трьох поразок, а ще три поєдинки завершилися внічию.

Зазначимо, що Роналду та Коул протистояли один одному в період з 2003 по 2009 рік, коли португалець грав за Манчестер Юнайтед. В цей час англієць виступав спочатку за Арсенал, а потім за Челсі.