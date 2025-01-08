Португалец признался, кто из них был самым тяжелым оппонентом. Он выделил игрока, с которым пересекался в Английской Премьер-лиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Give Me Sport.

Читайте также "Хороший момент для расставания": Дешам объявил об уходе из сборной Франции

Кого отметил КриРо

По словам Криштиану, это был Эшли Коул. Левый защитник запомнился 5-кратному обладателю "Золотого мяча" своей настойчивостью и агрессией.

За годы своей карьеры я провел несколько великолепных противостояний с Эшли Коулом, он не давал мне перевести дух. Он был таким настойчивым игроком, когда был на пике своей карьеры, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что против него никогда не будет легкая игра,

– сказал Роналду.

Как Роналду и Коул "рубились" между собой: смотрите видео

Справка. Статистика противостояний двух футболистов насчитывает 14 матчей. В этих встречах Криштиану одержал восемь побед, потерпел три поражения, а еще три поединка завершились вничью.

Отметим, что Роналду и Коул противостояли друг другу в период с 2003 по 2009 год, когда португалец играл за Манчестер Юнайтед. В это время англичанин выступал сначала за Арсенал, а затем за Челси.