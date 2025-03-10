Роналду побив особистий рекорд у переможному матчі Аль-Насра в Лізі чемпіонів

Кріштіану Роналду у 40 років продовжує демонструвати високий рівень гри. Легендарний португалець відзначився забитим м'ячем у азійській Лізі чемпіонів-2024/2025.

У понеділок, 10 березня, відбувся другий матч 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 між Аль-Насром та Естеглялем. Перша гра завершилась 0:0, повідомляє 24 канал.

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Роналду продовжує забивати

Аль-Наср у першому таймі повністю переважав гостей з Тегерана. "Лицарі Неджда" двічі відзначились у воротах Естегляля. На старті матчу гол забив новачок саудитів Джон Дуран.

Згодом господарі поля заробили пенальті. Кріштіану Роналду реалізував 11-метровий та побив власний рекорд за кількістю голів. Цей гол став 464-м у кар'єрі португальця, який він забив після 30 років.

Цікаво. Кріштіану Роналду до 30 років відзначився 463 голами за свою довготривалу кар'єру.

Наприкінці другого тайму гравці Аль-Насра вийшли в контратаку. Джон Дуран забив свій другий гол у грі та зробив рахунок 3:0. У підсумку матч завершився перемогою саудитів, які крокують у наступний раунд азійської Ліги чемпіонів.