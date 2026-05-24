У вирішальному матчі Ліги конференцій зустрінуться Крістал Пелес та Райо Вальєкано. Поєдинок відбудеться у середу, 27 травня, о 22:00 за київським часом, передає 24 Канал.

Дивіться також Визначилися усі учасники єврокубків від України: хто та де зіграє у сезоні 2026/2027

Чого чекати від матчу?

Для обох клубів це історичний шанс здобути перший великий міжнародний титул і завершити сезон гучною сенсацією.

Крістал Пелес став одним із головних відкриттів євросезону. Лондонський клуб пройшов складну сітку плей-оф, а його атакувальний стиль уже змусив говорити про команду по всій Європі.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Райо Вальєкано теж шокував футбольний світ. Скромний мадридський клуб вибив кількох фаворитів турніру та вперше у своїй історії дістався фіналу єврокубка.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

За рахунок чого команди дійшли до фіналу?

Крістал Пелес вражає вертикальним футболом, агресивним пресингом і блискавичними контратаками. Лондонці зробили ставку на фізичну потужність та швидких флангових гравців, що не раз ставало проблемою для суперників у плей-оф. Зокрема, донецького Шахтаря.

Райо Вальєкано бере своїм характером і командною грою. Іспанський клуб демонструє сміливий атакувальний футбол, високо пресингує та майже не боїться фаворитів, через що вже став головною сенсацією турніру.