Шевченко та Мальдера підтримали Еріксена після матчу Данія – Україна

Данський хавбек Крістіан Еріксен вдруге за свою кар'єру пережив епізод втрати свідомості просто на полі. Після скасованої гри збірних України та Данії президент УАФ та головний тренер нашої команди закликали говорити не про футбол.

Андрій Шевченко та Андреа Мальдера виступили зі зверненнями до Еріксена та його родини. У них вони наголосили на підтримці футболіста, пише 24 Канал.

Дивіться також Повторення Євро-2020: футболіст збірної Данії Еріксен знепритомнів у матчі проти України

Як збірна України відреагувала на падіння Еріксена на полі?

У своєму інстаграмі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко побажав Еріксену здоров'я та сил, назвавши його легендою данської команди.

Життя - головна цінність. Життя важливіше за будь-що. Вболівальники на трибунах та в усій Україні з тобою, Крістіане!

– зазначив Шевченко.

На післяматчевій пресконференції наставник української команди Андреа Мальдера попросив не ставити йому запитання, а просто виступив з короткою заявою, у якій визнав, що збірна перебуває у стані приголомшення від того, що гравці побачили та пережили.

Італієць запевнив, що тренерський штаб та футболісти думками поряд з Еріксеном і його родиною. На знак поваги до хавбека Мальдера вирішив, що недоречно говорити про футбол.

Мальдера розповів, що тренер збірної Данії Браян Рінер підійшов до нього, і разом вони ухвалили рішення, що матч потрібно зупинити і не догравати. Коуч наголосив, що життя є найвищою цінністю, і все інше в порівнянні з ним другорядне.

Що говорять в Данії про реакцію України?

Наставник данців Браян Рімер високо оцінив те, як повелися під час страшного епізоду гравці, тренери та вболівальники збірної України.

Знаєте, це викликає величезну повагу, і я в жодному разі не сприймаю це як належне. Думаю, ми ніколи не зможемо віддячити їм повною мірою за те, як вони повелися. Я зараз навіть не про рішення припинити матч, а про їхнє щире співчуття,

– наголосив коуч.

Фани української команди, присутні на гостьовому секторі, скандували "Еріксен, Еріксен" під час надання гравцю допомоги. Футболісти збірної долучилися до захисного кола, покликаного приховати Крістіана від камер.