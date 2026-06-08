"Захистив мене, коли це було необхідно": Еріксен розповів, хто допоміг йому прийти до тями

Данський футболіст Крістіан Еріксен уперше прокоментував інцидент, який стався з ним під час товариського матчу проти України. Півзахисник звернувся до фанатів після того, як гру було достроково зупинено.

Поєдинок Данія – Україна в Оденсе був перерваний у другому таймі через надзвичайну ситуацію за участю Крістіана Еріксена. 34-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що вже почувається добре і перебуває вдома з родиною.

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Що сказав Еріксен?

Півзахисник збірної Данії вперше прокоментував інцидент, який став для футболіста ще одним серйозним випробуванням після зупинки серця на Євро-2020.

Я хочу запевнити всіх, що це була зовсім інша ситуація, ніж та, що сталася 2021 року. Я почуваюся добре. Крім подяки за підтримку і допомогу всіх гравців і медичної команди на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які дбали про мене і моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому професіоналізму мій ІКД (імплантований кардіовертер-дефібрилятор, – авт.) зробив саме те, для чого був призначений: захистив мене, коли це було необхідно,

– заявив Еріксен.

Що сталося з Еріксеном?

На 65-й хвилині зустрічі данський хавбек схопився за груди та впав на газон. Медики оперативно надали допомогу, після чого футболіст прийшов до тями та самостійно залишив поле. Матч між Данією та Україною було достроково припинено.

Після обстеження лікар збірної Данії Мортен Боесен повідомив, що Еріксен перебуває у стабільному стані. За словами медика, футболіст попросив передати гравцям команди, що з ним усе гаразд, а також надіслав їм свої вітання.

Нагадаємо, у 2021 році Крістіан Еріксен пережив зупинку серця під час матчу чемпіонату Європи проти Фінляндії.

Після того інциденту йому встановили кардіовертер-дефібрилятор, який, за словами лікарів, спрацював належним чином і під час нового епізоду в грі з Україною.