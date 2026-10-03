Змінив Челсі на англійську "глибинку": син Андрія Шевченка скотився до клубу з 7-го дивізіону

Крістіан Шевченко продовжить кар'єру в англійському Шолінгу, який виступає у сьомому за силою дивізіоні країни. 19-річний футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента.

Про підписання сина легендарного володаря Золотого м'яча оголосив офіційний сайт Шолінга. Фінансові та інші деталі угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, контракт розрахований до завершення сезону-2026/27.

Від академії Челсі – до сьомого дивізіону

Правий вінгер є одним із чотирьох синів легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, який нині очолює УАФ. Крістіан пішов шляхом батька та обрав футбол, утім останній рік виявився для нього непростим.

Шевченко-молодший перейшов до нової команди у статусі вільного агента. У липні 2026 року він залишив Вотфорд, який вирішив не продовжувати з футболістом співпрацю.

Цікаво, що свій футбольний шлях Крістіан розпочинав в академії лондонського Челсі. Взимку 2022 року він перебрався до структури Тоттенгема, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда.

Однак закріпитися на дорослому рівні Крістіану поки не вдалося. За Вотфорд він виступав переважно за молодіжні команди, а в травні стало відомо, що клуб більше не розраховує на українця.

Шанс перезапустити кар'єру

Шолінг виступає у сьомому дивізіоні Англії. Після восьми турів команда має 10 очок і посідає 16-те місце серед 22 клубів.

На міжнародному рівні Крістіан має досвід виступів за юнацькі збірні України. Він провів 11 матчів за команду U-19 та ще чотири поєдинки за збірну U-20.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко привітав з днем народження свого іншого сина Алекса, який відзначив 14-річчя.